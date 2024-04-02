Астраханская и Могилёвская области развивают сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах

В Могилёвскую область с рабочим визитом прибыл министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. По поручению губернатора Игоря Бабушкина он проведёт переговоры с белорусскими партнёрами и примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня единения народов России и Беларуси.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, вопросы дальнейшего развития партнерских связей обсуждались на встрече Владимира Головкова с заместителем Председателя Могилевского областного исполнительного комитета Русланом Страхаром.

«Для нас Могилёвская область является важнейшим партнёром в Республике Беларусь — подчеркнул Владимир Головков. — Направления нашего взаимодействия охватывают торгово-экономическую и гуманитарную сферы».

Все они, по мнению министра внешних связей региона, представляют обоюдный интерес и нацелены на укрепление межрегиональных контактов между Россией и Беларусью.

Заместитель председателя Могилёвского облисполкома отметил важность коридора «Север — Юг» для активизации торговли на перекрёстке торговых путей между Азией и Россией. «Мы заинтересованы участвовать в нём с точки зрения поиска новых партнеров, продвижения своей продукции и создания совместных предприятий для выхода на рынки третьих стран», — сказал Руслан Страхар.

В первую очередь, речь шла об активизации взаимной торговли. В прошлом году астраханские предприятия поставляли в Могилевскую область рыбную продукцию, овощные консервы, арбузы, лук. В свою очередь в Астраханской области большой популярностью пользуются белорусские продовольственные товары и продукция легкой промышленности. Владимир Головков предложил организовать выставки-продажи товаров могилевских компаний в нашем регионе.

Ещё одно направление сотрудничества — поставки в Астраханскую область лифтов предприятия «Могилевлифтмаш». В 2023 году в астраханских многоквартирных домах было установлено 80 лифтов. С учётом большой потребности в их замене стороны договорились продолжить успешное сотрудничество.

В ходе беседы Владимир Головков и Руслан Страхар отметили успешный кооперационный опыт астраханских и могилёвских предприятий. Так, предприятие «Гекса — Лотос» — резидент астраханской ОЭЗ «Лотос» сотрудничает с Могилевским заводом по производству строительных материалов. Наша компания закупает полиэфирные геотекстильные ткани, которые использует в своём производстве. А готовая продукция, в свою очередь, отправляется на белорусский рынок.

Помимо вопросов торгово-экономического взаимодействия, речь на переговорах коснулась развития гуманитарных связей. Важное место в сотрудничестве с Могилёвской областью занимает совместная работа по сохранению общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Мы договорились о том, что в этом году астраханская молодежь вновь примет участие в международном молодежном патриотическом проекте „Дорогами Памяти и Славы“ в Могилеве, а могилевские парни и девушки, в свою очередь, приедут осенью в Астрахань на молодежный образовательный форум „БерегА“», — прокомментировал Владимир Головков.

В ходе переговоров также обсудили перспективы сотрудничества в области туризма, культуры и спорта.