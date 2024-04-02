На таможне в "Кольцово" у гражданина Таджикистана отобрали носки

В Екатеринбург пытались нелегально провести крупную партию носков из Таджикистана. Пакет с 7,5 кг изделий задержали на таможне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, груз из 144 пар носков разных цветов и размера привез 52-летний пассажир рейса Худжанд - Екатеринбург. Таможенникам он рассказал, что руководит компанией, занимающейся оптовой торговлей, а товар вез для показа и дальнейшей продажи. С таможенными правилами он был знаком частично, и о том, что коммерческие партии нужно декларировать, не знал.

"Через "зеленый коридор" без декларирования можно провозить только товары для личного пользования. В данном случае количество, однородность, размерный ряд перемещаемых изделий говорит о том, что это товары не для личного пользования, а для коммерческой выгоды, что подтверждает и сам пассажир", - отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Носки у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. В отношении гражданина Таджикистана было возбуждено административное дело, по которому ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров.