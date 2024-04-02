Советник Пушилина: Часов Яр теряет для ВСУ стратегическое значение

Город Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, с учетом того, что ВС России взяли под огневой контроль ведущие в город дороги и уже находятся в километре от Часова Яра.

"Для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций", — сказал Кимаковский РИА Новости.

Часов Яр расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные продвигаются в этом районе, что позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки (ДНР) под контроль российских военнослужащих. Кроме того, за последние месяцы вооруженные силы РФ освободили еще ряд населенных пунктов в ДНР.