«Семейный выходной» собирает астраханцев в картинной галерее и её филиалах

В соответствии с Годом семьи 2024, в рамках проекта «Семейный выходной», который реализуется в Астраханской картинной галерее и её филиалах, сотрудники приглашают юных и взрослых посетителей и проводят творческие встречи, сообщает министерство культуры региона.

Март традиционно завершился Днем семьи в музее, что позволило осмотреть основные экспозиции бесплатно. В залах галереи и филиалов гости знакомились с шедеврами отечественного и зарубежного искусства, коллекцией произведений Бориса Кустодиева, предметами, связанными с жизнью и деятельностью Велимира Хлебникова и членов его семьи. Около 300 человек посетили галерею и филиалы бесплатно в День семьи в музее.

Во время «семейного выходного» можно было также стать участником авторского мастер-класса по живописи в Доме-музее Б.М. Кустодиева под руководством художника Ольги Смирновой, в преддверии Международного дня птиц принять участие в музейном занятии «Птицы в творчестве Велимира Хлебникова» в Доме-музее поэта-будетлянина или посетить «Уроки хороших манер» в Доме купца Г.В. Тетюшинова, где интерактивное занятие проводила домашний учитель купеческой дочери Лизы.

Каждые выходные в Астраханской картинной галерее и филиалах предлагаются различные мероприятия для членов семей разного возраста. Всего в марте их посетили более 1600 юных и взрослых любителей искусства.