На Украине ожидаемая продолжительность жизни мужчин упала до 57 лет

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин на Украине упала до 57 лет, женщин – до 71 года. Об этом сообщает местное минсоцполитики.

Население резко сократилось за два года. Сейчас оно будто бы составляет 31 млн на тех территориях, которые контролирует украинский режим. Хотя украинские демографы и политики называют цифры гораздо ниже. Рождаемость упала до одного ребенка на женщину. Максимум (1,5) был достигнут в 2012-м.

Что касается снижения продолжительности жизни, то власти связывают это с массовой занятостью во вредных и опасных условиях, злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением, низкой доступностью и качеством медицинской помощи, бедностью. Ожидаемая продолжительность жизни напрямую связана с уровнем смертности во всех возрастах независимо от причин. В условиях больших человеческих потерь она резко снизилась.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что рождаемость упадет до 0,7 ребенка на женщину в 2023–2024 гг. Население республики "может оказаться в спирали смерти".