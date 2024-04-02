Некому убирать: Махачкала тонет в мусоре из-за задержаний мигрантов

В Махачкале складывается непростая санитарная ситуация из-за резко возникшего дефицита дворников и уборщиков. Не убирается и не вывозится мусор, передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в городской администрации. По словам инсайдера, проблемы могут быть связаны с задержанием "до выяснения личности" мигрантов, работающих на местного мусорного оператора.

Также некоторые граждане стран Средней Азии предпочти оперативно уехать из республики на фоне новостей о задержании в Махачкале и Каспийске их земляков, подозреваемых в связях с террористами.