Спортивная школа в Лесном выплатит своему сотруднику компенсацию за падение на льду

Руководство "Спортивной школы олимпийского резерва "Факел" в ЗАТО Лесном выплатит своему сотруднику компенсацию за травмы, полученные на рабочем месте. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что 26 сентября прошлого года работнику поручили выйти на корт с искусственным льдом и передвинуть хоккейные ворота для проезда ледозаливочной машины. Однако на полпути сотрудник поскользнулся и упал, ударившись голой об лед. В результате у него были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого крыла клиновидной кости, перелом латеральной стенки левой орбиты, ушиб лобной доли слева и справа, а также тетрапирамидная недостаточность.

После получения травмы работник лечился как в стационаре, так и амбулаторно. В это же время прокуратура выяснила, что работодатель не создал безопасные условия труда в соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ.

"Проверка показала, что в инструкции по охране труда ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений, утвержденной работодателем, отсутствовали положения о необходимости выполнения работ в определенной последовательности, позволяющей избежать необходимости передвижения по льду, а также отсутствовали положения о необходимости применения специальной обуви для защиты от скольжения", - пояснили в ведомстве.

Выяснив все обстоятельства, прокуратура обратилась в городской суд Лесного с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск, по которому руководство спортивной школы обязано перечислить травмированному сотруднику 150 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.