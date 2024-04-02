Шесть человек пострадали от атаки беспилотников на Татарстан

Число пострадавших от атаки беспилотников на Татарстан выросло до шести, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. ЕДДС подтверждает информацию о пяти пострадавших, в их числе двое подростков. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что есть пострадавшие при ударе беспилотника по общежитию в особой экономической зоне "Алабуга". При этом технологический процесс на атакованных предприятиях не нарушен.

По предварительным данным, республика была атакована как минимум тремя беспилотниками. По неподтвержденной информации, один из дронов – это беспилотный ударный комплекс, разработанный украинской компанией "Ukrjet". Он может нести на борту до 20 кг взрывчатки и имеет размах крыльев более четырех метров. Вот только дальность полета у него – до 800 км, тогда как от атакованных Елабуги и Нижнекамска до ближайшей границы с Украиной более тысячи километров по прямой.

Гендиректор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев заявил, что "эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО". Силовые ведомства пока не комментировали эту информацию.