Путин поручил уменьшить время на домашнее задание школьников

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить время на выполнение школьных домашних заданий, а также убрать лишние контрольные работы, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Необходимо усилить межпредметные связи, обеспечить комплекс мер по формированию "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся". Говорится о том, что должно быть соответствие школьных программ содержанию контрольных работ и материалам государственной итоговой аттестации. Доклад по поручению должен быть сделан до 1 декабря 2024 года.

Многие эксперты отмечают перегруженность школьной программы, в которую только что-то добавляют, но редко что убирают, а в результате качество обучения снижается. В Госдуме даже предлагали вообще исключить домашние задания, которые будто бы все школьники все равно списывают с сайтов готовых домашних заданий.

При этом многие СМИ сообщили, что Путин якобы поручил сократить домашние задания. Но в тексте поручения этого нет, подчеркивает руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов. Он призвал СМИ не искажать смысл поручения, потому что дальше может начаться кампания за полный отказ от "домашки". На самом деле в тексте поручения говорится о сокращении времени.

"Количество времени на выполнение домашнего задания регулируется его сложностью или объемом. Но это не означает, что сокращение времени на его выполнение должно быть сопряжено с сокращением самого задания!" - пишет Богданов.

Он напоминает, что мозг работает так, что ему надо несколько раз повторить одну операцию, чтобы закрепить и запомнить. Поэтому необходимо повторять пройденное на уроке, а это означает безальтернативность "домашки".