В Екатеринбурге в строящейся школе на Советской появился шоу-рум

В строящейся школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга открыли шоу-рум площадью почти 300 квадратных метров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", там представлена отделка всех типов помещений: классов, рекреаций, санузлов. В четырехэтажном здании площадью более 22 тысяч квадратных метров еще продолжаются строительные и отделочные работы, а в шоу-руме уже можно оценить систему навигации и мебель.

"Наша компания работает в качестве генподрядчика на знаковых для города и области инфраструктурных объектах, к которым приковано повышенное внимание. Представители государственного заказчика, как правило, в еженедельном режиме контролируют ход строительства. С рабочими визитами наши стройки регулярно посещают представители различных ведомств. Организация демонстрационных комнат позволяет не только качественно презентовать объект высокопоставленным гостям, но и предметно обсуждать проектные решения, типовые узлы, отделочные материалы и дизайн – чтобы в случае необходимости своевременно внести корректировки в проект до того, как решения будут тиражированы на все площади объекта", - рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.

В строящейся школе на Советской представители заказчика уже оценили наполнение раздевалок спортивного зала, оснащение душевых и мебель для амфитеатров.

"Все решения, которые мы применяем, продуманы и эффективны. Например, навигационные таблички учитывают требования к инклюзивности обучения – они располагаются на уровне, который комфортен для восприятия как обычному человеку, так и передвигающемуся на инвалидной коляске, а информация на них продублирована шрифтом Брайля для слабовидящих учеников", - добавил Александр Прокопович.

Подобные шоу-румы "Атомстройкомплекс" создает на большинстве объектов социальной инфраструктуры, которые возводит в регионе. Например, во время строительства Дворца водных видов спорта был реализован целый демо-этаж. За период выполнения работ его посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители министерств спорта и строительства. А при строительстве Уральского Губернаторского лицея демонстрационный этаж был реализован в блоке начальной школы.