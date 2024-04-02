02 Апреля 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ: 27 взрывных устройств пытались провезти с Украины в иконах

ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию двадцати семи самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь.

По данным ведомства, груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

Взрывчатка была обнаружена при досмотре машины на пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы). Также в святынях были запрятаны 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7, пишет РИА Новости.

В ФСБ сообщили, что задержан злоумышленник, причастный к совершению преступления.

В феврале Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании автомобиля со взрывчаткой, направлявшегося из Одессы в Воронеж. По данным СГБ, взрывчатые вещества предназначались для терактов в России.

Взрывчатка попала в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию. К перемещению взрывчатки оказались причастны семь граждан Грузии, трое украинцев, двое армян. Также в СГБ сообщили, что организатором стал кандидат в депутаты областной рады Одесской области от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, являющийся уроженцем Батуми.

Теги: взрывные устройства, иконы, украина, фсб


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