За участие в нежелательных организациях будут штрафовать

В России будут введены штрафы за участие в деятельности нежелательных организаций, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект получил положительный отзыв Правительства РФ, а изменения в УК РФ поддержал Верховный суд.

Гражданам будет грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юрлицам — до 100 тысяч. В случае повторного нарушения физлицу может грозить штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до четырех лет. За организацию деятельности нежелательной компании предусмотрено до шести лет колонии.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект, который позволит признавать нежелательными даже государственные иностранные и международные организации, деятельность которых угрожает безопасности России. Изменения не затрагивают международные межправительственные организации, членом которых является Россия.