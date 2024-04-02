Следователи направят в суд дело подростка, обвиняемого в убийстве 17-летней знакомой в Екатеринбурге

Следователи завершили расследование убийства 17-летней девушки из Екатеринбурга. Материалы дела в отношении 16-летнего подростка в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Ранее сообщалось, что 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской в уральской столице обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 16-летний подросток, который написал явку с повинной и сознался в содеянном. Сейчас по делу продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

По данным СКР, между подростками произошла ссора на почве ревности. Парень избил девушку, а также причинил ножевое ранение в области шеи, в результате чего несовершеннолетняя скончалась. В ближайшее время уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

"Трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне "Сортировочный", на территории обслуживания ОП № 10 УМВД по городу Екатеринбургу. Молодые люди около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. Оперуполномоченные уголовного розыска изъяли предполагаемое орудие преступления. В ходе разбирательства инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняли круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях. Эта работа представителями МВД осуществлена в тесном взаимодействии с нашими коллегами из регионального Следственного комитета", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.