В Тюмени во время рейдов на мигрантов нашли иностранца, находящегося в федеральном розыске

Тюменские полицейские во время рейдов выявили более 230 нарушений норм миграционного законодательства, сообщает МВД Медиа.

63 иностранца по решению суда будут оштрафованы и выдворены за пределы страны. Кроме того, во время рейдов был установлен иностранец, находящийся в федеральном розыске. За что именно - в полиции не уточняют.

Сообщается, что проверки полицейские проводили на строительных площадках, а также среди водителей такси. Из общего числа выявленных нарушений 136 не соблюдали правила въезда в страну, режим пребывания на территории России, либо уклонялись от выезда после окончания сроков пребывания. 24 мигранта работали без патента, 13 предоставили ложные сведения в миграционный учет.

53 гражданина, выступавшие в качестве принимающей стороны, нарушили требования миграционного законодательства при предоставлении жилых помещений для пребывания мигрантам.

Еще 12 иностранцев привлечены к ответственности по другим статьям КоАП РФ.

Отмечается, что также будут привлечены к ответственности юрлица, нанимавшие на работу мигрантов без патентов и с нарушением норм миграционного законодательства. В общей сложности у работодателей выявлено 27 нарушений.