Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству в Сирии

Иран оставляет за собой право на ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета Безопасности.

Иранские дипломаты также призвали СБ ООН "строжайшим образом" осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и привлечь к ответу виновных.

В понедельник Министерство обороны Сирии сообщило, что здание консульства Ирана в Дамаске оказалось полностью разрушено при израильском авиаударе. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил, что при ударе погибли два его генерала и еще пять офицеров КСИР, пишет РИА Новости. Общее число жертв атаки, по последним данным, возросло до одиннадцати.

Москва запросила открытое заседание Совбеза в связи с атакой. Оно назначено на 15.00 (22.00 мск) 2 апреля, сообщил в своем Telegram-канале зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

МИД РФ заявил, что действия Израиля "являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены". С осуждением нападения на иранское консульство также выступили ОАЭ, Оман и Пакистан.