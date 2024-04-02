Беспилотники впервые атаковали Татарстан

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Пресс-служба правительства республики сообщила, что сильных разрушений и человеческих жертв нет, на атакованных предприятиях технологический процесс не нарушен. При этом Baza сообщает о пяти пострадавших.

Сообщается, что взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". По данным Shot, около 7 утра два дрона рухнули на территории местного общежития.