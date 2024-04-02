В Екатеринбурге ночью горели сауна и бар в здании аквапарка

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в местном аквапарке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник поздно вечером поступил сигнал о возгорании на улице Щербакова в уральской столице. На площади в 50 квадратных метров огнем были повреждены внутренняя отделка помещений сауны и бара, расположенные в цокольном этаже здания аквапарка.

В тушении были задействованы 19 единиц техники и 60 человек личного состава. Еще до прибытия огнеборцев по лестничным маршам были эвакуированы 140 человек, в том числе 17 детей.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 2 часов ночи вторника. Причина возгорания сейчас устанавливается.