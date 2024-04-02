14 тысяч владельцев QIWI-кошельков заявили требования к возврату денег

Владельцы QIWI-кошельков смогут вернуть деньги онлайн. Для этого им нужно будет подтвердить свою личность, прикрепив фото паспорта к специальной анкете, доступной на сайте сервиса, передает ТАСС. Владельцам кошельков также потребуется предоставить полные паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, а также банковские реквизиты.

Можно отправить и письменное заявление – через "Почту России". Еще один вариант – лично прийти в офис QIWI. Возврат средств оформят в течение 30 дней после подачи заявления.

Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что требования к QIWI-банку подали уже более 14 тыс. владельцев кошельков, общая сумма требований составила 167 млн руб.

В АСВ считают, что у QIWI-банка хватит средств, чтобы рассчитаться не только с вкладчиками, чьи деньги застрахованы, но и со всеми владельцами кошельков (кошельки пока не страхуются, поэтому их владельцы стали кредиторами второй очереди).