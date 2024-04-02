Депутат Алексей Вихарев подарил военному госпиталю оборудование для диагностики психических функций бойцов

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал Окружному военному госпиталю №354 уникальное оборудование. Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 "Психофизиолог" упростит работу психологов и психиатров, позволит эффективнее выявлять психические нарушения участников СВО, оказывать им оперативную и качественную помощь.

"Ежедневно в госпиталь приходят военные, кому необходима психологическая и психиатрическая помощь. На данный момент диагностика осуществляется по старинке — с помощью методических руководств и ручных записей. Обработка ответов занимает много времени. С новым устройством диагностика ускорится в 2-3 раза, а психолого-психиатрическая помощь будет оказана быстрее и качественнее. При помощи данного устройства, мы выйдем на качественно новый уровень помощи военнослужащим", — рассказал заведующий психиатрическим отделением Окружного военного госпиталя Александр Бебенин.

Устройство также может снимать параметры сердцебиения пациента и сенсомоторной реакции — то есть то, как человек видит, выбирает и запоминает варианты ответов. Полученная информация автоматически переносится на компьютер, систематизируется и передается лечащему врачу, который уже назначает лечение. Военные врачи отметили, что подобное оборудование раньше использовались только в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо оборудования, Алексей Вихарев также передал в госпиталь специальный ноутбук с программным обеспечением, без которого работа устройства невозможна. Общая стоимость аппарата и комплектующих составила полмиллиона рублей.

"Сегодня в Окружном военном госпитале проходят лечение и реабилитацию наши военнослужащие. Поэтому на постоянной основе оказываю поддержку этому медицинскому учреждению. Даже при условии хорошего обеспечения, помощь лишней никогда не бывает. Всё, о чем меня просят, передается оперативно. Это очень важно, это помогает спасать чьи-то жизни. В каждый свой приезд не забываю навестить ребят, поговорить, узнать о настрое и о том, что нужно. Верю, что внимание и поддержка – это хорошее лекарство, это придает сил нашим солдатам двигаться дальше, к победе", — делится руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Помимо помощи военным госпиталям Свердловской области Алексей Вихарев регулярно отправляет медицинскую технику и медсредства в зону СВО. Особенно востребованы кровоостанавливающие жгуты-турникеты, материалы для перевязки, медикаменты, в том числе обезболивающие и жаропонижающие препараты. Также по запросам военнослужащим направляются тонометры, термометры, стойки для систем и капельниц, антисептики, аптечки и многое другое. Все это помогает на месте оказывать оперативную медицинскую помощь. Также депутат помогает в транспортировке уральских бойцов, находящихся в тяжелом состоянии.

За три года на помощь больницам Алексей Вихарев из личных средств направил более 47 миллионов рублей, за два года его финансовая поддержка военнослужащим свердловчанам составила около 51 млн рублей.