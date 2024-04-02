В России вдвое выросло количество проданных автомобилей

В России в первом квартале 2024 г. продажи новых легковых автомобилей (без учета легкового коммерческого транспорта) выросли в два раза по сравнению с январем-мартом 2023 г.

В марте на учет в ГИБДД было поставлено 171 тыс. 849 штук новых легковых автомобилей, пишет РБК. Статистика регистраций вполне отражает тренды, но может незначительно расходиться со статистикой Минпромторга и "Автостата", которая основывается на данных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС).

В начале 2024 г. выяснилось, что в России продолжают расти продажи подержанных автомобилей. И их структура значительно отличается от рынка новых машин. Здесь особой популярностью пользуются довольно старые машины ушедших из страны производителей: Ford, Toyota, Kia и Hyundai. Среди лидеров также не самые свежие версии Lada. В целом за год рынок б/у автомобилей вырос на 17%, было продано почти 6,7 млн автомобилей. Это докризисный уровень начала 20-х годов. Для сравнения: рынок новых машин вырос на 69%, но в абсолютных числах едва превысил 1 миллион. Самыми популярными моделями на вторичном рынке являются Ford Focus, Lada 2114 Samara, Kia Rio и Hyundai Solaris.