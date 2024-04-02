Рабочие, пострадавшие в аварии в уральской шахте "Северопесчанская" – в тяжелом состоянии

Рабочие, пострадавшие в результате аварии в шахте "Северопесчанская" на Среднем Урале, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, трое пострадавших рабочих, доставленных в местную районную больницу для оказания медпомощи, помещены в реанимационное отделение.

"У всех троих состояние стабильно тяжелое, но угрозы их жизни нет. Врачи делают все возможное, чтобы спасти шахтеров. Искренние соболезнования семье погибшего проходчика и коллективу, в котором он трудился. У него остались двое несовершеннолетних детей, 2018 и 2022 годов рождения. На предприятие он устроился совсем недавно – 7 марта текущего года. Его родных в эту трудную минуту не оставят наедине с неожиданно нагрянувшей бедой и невосполнимой утратой", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тело погибшего в ближайшее время будет направлено на экспертизу для установления характера телесных повреждений и выяснения точной причины смерти. Расследование уголовного дела по статье 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" продолжается. Как заверили в СК, факту смерти шахтера будет дана надлежащая правовая оценка.

Напомним, ранее были названы имена рабочих, пострадавших в результате инцидента в уральской шахте.