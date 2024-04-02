Общественники поддержали инициативу о запрете авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

В России авиаперевозчикам необходимо разрешить пассажирам изменять бронирование без потери обратного билета.

Об этом сообщил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Так он отреагировал на инициативу Госдумы и Общероссийского объединения пассажиров о запрете аннулировать билеты на обратные рейсы.

"Это неправильно. Поэтому предлагаемая мера по отмене аннулирования билетов может быть оценена крайне позитивно, она очень важна для потребителей", — сказал он. Пассажирам стоит разрешить частично отменять или изменять бронирование без потери обратного билета.

Проблема еще в том, что в целях экономии потребитель покупает невозвратные билеты, таким образом, если ему нужно изменить время вылета на первый рейс, он автоматически теряет два билета и несет дополнительные расходы, отметил эксперт, сообщают "Известия".

Напомним, депутаты Госдумы и общественники просят Министерство транспорта запретить авиаперевозчикам автоматически аннулировать обратные билеты. В настоящее время пассажиры, купившие их в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут воспользоваться вторым перелетом. Это приводит к тому, что россияне вынуждены вновь покупать весь комплект билетов, а компании зарабатывают на них как минимум дважды.