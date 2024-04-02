02 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесут законопроект о налоге на роскошь

2 апреля в Госдуму будет внесен проект закона о налоге на роскошь.

Документ подготовили во фракции "Справедливая Россия — За правду". В нем говорится, что среднемесячная заработная плата по стране в 2022 году составляла 65 тыс. 338 руб. При этом 77,3 % россиян имели среднедушевые денежные доходы менее 60 тыс. руб., 36,4% — менее 27 тыс. руб. в месяц, а 20,3% — менее 19 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что номинально установленный размер прожиточного минимума в целом по России на душу населения для трудоспособного населения — 15 тыс. 669 руб. отражает порог доходов, необходимых для физического выживания человека.

По словам депутатов, население страны неравномерно и несправедливо расслоено по уровню доходов. При этом много лет подряд наблюдается тенденция к снижению реальных располагаемых доходов населения. В настоящее время разные социальные группы несут неодинаковое бремя снижения реальных располагаемых доходов и бремя инфляции, в связи с чем перераспределение богатства является необходимой мерой.

Глава партии Сергей Миронов отмечает, что в состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей, у которых зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Как считает депутат, введение налога на роскошь позволит заложить основу для справедливого перераспределения средств в России и снизит уровень социального расслоения в обществе, сообщают "Известия".

В России надо менять законодательство и поднять налог для богатых, не для отправки денег в казну, а в благотворительные фонды, заявил ранее "православный олигарх", основатель движения "Царьград", зампред ВРНС Константин Малофеев на Русском экономическом форуме в Челябинске.

Теги: налоги, Госдума, законопроекты


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