До 60% россиян жалуются на проблемы ЖКХ по вине УК

До 60% граждан России жалуются на проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве по вине управляющих организаций.

Примерно столько же заявили об отсутствии положительных изменений в их доме или ухудшении его состояния за последний год, следует из опроса в 87 регионах РФ, проведенного Народным фронтом.

У четверти россиян были за последний год проблемы с водоснабжением, у 23% респондентов — с отоплением. В 57% случаев причиной перебоев граждане назвали аварии на сетях. Среди проблем с общедомовым имуществом 38% респондентов назвали содержание подъездов, лифтов и дворов, а также "текущий ремонт". Еще треть упоминала "техническое обслуживание конструкций дома".

41% граждан нашли состояние своего дома удовлетворительным, плохим либо не меняющимся в лучшую сторону, а 18% респондентов заметили "значительное ухудшение". Об улучшении состояния дома сообщили только 10% опрошенных.

Свыше 40% участников исследования тратят 10–20% семейного дохода на оплату коммунальных услуг. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ называют сферу управления многоквартирными домами "запущенной", признавая, что у жильцов "практически нет рычагов для влияния на ситуацию", сообщает "Коммерсант".