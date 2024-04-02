В России авиакомпаниям могут запретить аннулирование обратных билетов

Депутаты Госдумы и общественники просят Министерство транспорта запретить авиаперевозчикам автоматически аннулировать обратные билеты.

В настоящее время пассажиры, купившие их в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут воспользоваться вторым перелетом. Это приводит к тому, что россияне вынуждены вновь покупать весь комплект билетов, а компании зарабатывают на них как минимум дважды. При этом у пассажиров есть право сохранить обратные билеты — им необходимо уведомить об этом авиакомпании.

По словам экспертов, однако некоторые перевозчики не дают достаточного времени и плохо информируют о нюансах. Например, "Аэрофлот" три месяца назад ужесточил правила аннулирования и лишил опоздавших на посадку пассажиров возможности воспользоваться купленными авиабилетами в обратном направлении. Подобные правила установлены и рядом других популярных у россиян перевозчиков, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что за размещение неверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок российские авиакомпании будут штрафовать.