Штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в 2024 году

В России за недопуск газовщиков в дома хотят установить штрафы до 2 млн руб.

Максимальное наказание будет установлено за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни. Соответствующий проект закона Госдума планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях. 3 апреля документ могут передать на утверждение в Совет Федерации.

Инициативу поддерживают в большинстве фракций Думы. Парламентарии призывают повышать профессионализм самих газовых служб, которые зачастую проводят поверхностные осмотры квартир, сообщают "Известия".

Ранее эксперты выступили против поправок депутатов Госдумы России в Жилищный кодекс, которые предполагают обязательный доступ газовщиков к оборудованию внутри квартир.