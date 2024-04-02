Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовят наемников для операций против России

Инструкторы Североатлантического альянса на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях", — сказал он изданию "Аргументам и фактам".

По словам секретаря Совбеза, заявления на Западе про якобы возможный военный конфликт с Москвой делаются, чтобы отвлечь людей в Европе от растущих там внутриполитических и экономических проблем. Речь идет о разжигании русофобии и запугивании собственных граждан мнимой "российской угрозой".

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус сити холле".