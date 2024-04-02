Симоньян не собирается уходить из публичного поля из-за информации о покушении

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила во время беседы с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном готовящемся на нее покушении.

"Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", — заявила она.

Симоньян указала, что предпочитает не "уходить из публичного поля".

В июле 2023 года Федеральная служба безопасности России сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые готовили покушения по заданию СБУ. За каждое убийство злоумышленникам пообещали по 1,5 млн руб.