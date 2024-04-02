МВД РФ предложило ужесточить контроль за мигрантами

Министерство внутренних дел России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ведомство считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД.

МВД также предлагает изменить срок допустимого временного пребывания, в течение которого граждане других стран могут находиться в России — с 90 дней в течение полугода на 90 дней в течение года.

Также министерство хочет создать цифровой профиль иностранца, в котором будут собраны сведения, содержащиеся в системах государственных органов и организаций. Связаны все данные должны быть "единым уникальным идентификатором". Для удостоверения личности иностранца в России предложено ввести единый документ, который должен заменить все выдаваемые сегодня миграционные документы, сообщает РБК.

Тем временем, власти России обсуждают создание нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться главе государства.