В Госдуме отчитались о поданных депутатами декларациях о доходах и имуществе

Все депутаты Госдумы России в установленный срок подали сведения о доходах и имуществе за 2023 год.

Как заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, и мандатным вопросам Отари Аршба, "эта информация будет в обязательном порядке размещена в обобщенном виде". Парламентарий напомнил, что народные избранники, принимающие участие в спецоперации, могут не представлять декларации.

"Подавляющее большинство наших коллег этим правом не воспользовались, они все равно представили эти данные", — отметил законодатель, сообщает ТАСС.

В 2023 году депутаты Госдумы разрешили себе и остальным чиновникам не публиковать ежегодные декларации о доходах своих и своих ближайших родственников. Тогда народные избранники мотивировали это соображениями безопасности в условиях СВО и желанием уберечься от санкций.