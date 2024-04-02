МИД РФ: прорабатывается вопрос о снятии с "Талибана"* статуса террористической организации

Министерство иностранных дел России сообщило о проработке вопроса, связанного со снятием с "Талибана" (признан в России террористической организацией и запрещен) статуса террористической организации.

"Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами", - указали дипломаты.

Отмечается, что итоговое решение примет высшее руководство страны, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Афганистане, заявил, что "на наших рубежах" тлеет очаг напряженности, при этом западные спецслужбы подпитывают террористические формирования, поэтому Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами.