Арестован курьер, доставивший бомбу для подрыва машины Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы арестовал курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщают РИА Новости.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Накануне этот же суд арестовал исполнителя преступления Владимира Головченко.

По данным ФСБ, гражданин России и Молдавии 1994 года рождения получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил ее в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Подрыв произошел 12 апреля у дома на Коровинском шоссе, Прозоров отделался легкими травмами.