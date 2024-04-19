Глава Курганской области заявил о пике паводка

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия-24" заявил о пике паводка.

"В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения - это участки дамбы", - сообщил он.

По словам главы региона, дамба была возведена в 1962 году, в 2014 году ее капитально отремонтировали. Часть дамбы начала отслаиваться в местах, где был капитальный ремонт. Их пришлось оперативно укреплять.

Напомним, жителей Курганской области предупредили, что в случае ухудшения ситуации с паводком, сирена в регионе будет звучать непрерывно.

Ранее мы публиковали список территорий, кому в первую очередь стоит быть готовым к эвакуации. До этого губернатор области Вадим Шумков сообщил о протечке дамбы и превышения уровня воды в Тоболе максимума 1994 года.