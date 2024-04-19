Астраханские специалисты по кибербезопасности с начала 2024 года выявили 5 млн потенциальных кибератак

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл очередное заседание комиссии по защите информации и Штаба по обеспечению кибербезопасности в регионе.

Участники обсудили текущую ситуацию в сфере кибербезопасности, в частности, защиту ресурсов сети правительства Астраханской области от кибератак. Отдельное внимание уделили теме совершенствования подготовки специалистов по информационной безопасности.

Как отметил глава региона, данные вопросы сейчас особенно актуальны. Во время выборов Президента России ежедневно отражались тысячи попыток взломать избирательную систему, сорвать голосование и посеять панику в обществе.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексей Набутовский сообщил, что в 2023 году зафиксировано более двух миллионов запросов, расцененных имеющимися программами мониторинга и анализа как потенциальные кибератаки. С начала текущего года заблокировали около пяти миллионов потенциальных атак, из которых 19 тысяч были подтверждены.

Областное мингосцифры в целях профилактики кибермошенничества регулярно публикует методики противодействия цифровым преступлениям, рассчитанные на широкие массы населения. Например: что делать, когда звонят кибермошенники; как защитить свою электронную почту, аккаунт в соцсетях и прочие.

Директор института информационных технологий и коммуникаций АГТУ Сергей Белов рассказал о работе по подготовке специалистов в области информационной безопасности по программам высшего и среднего профессионального образования. Также он отметил, что с 2016 года вуз проводит занятия по кибербезопасности со учениками в региональном школьном технопарке. Популярность этих курсов растет с каждым годом. Если восемь лет назад слушателей было менее 20, то в прошлом году – уже 150. В этом году дистанционно прошли обучение 50 ребят из школ Ахтубинского, Володарского, Харабалинского и Приволжского районов.

«Ситуация с кибератаками по-прежнему остаётся напряженной. Нужно своевременно выявлять и блокировать любые угрозы для функционирования важных интернет-порталов. А для этого продолжать работу в тесном взаимодействии с ФСБ и службой по техническому и экспортному контролю, четко следуя их рекомендациям»,– подчеркнул Игорь Бабушкин.