RBE наймет приезжих для обслуживания питания в российских школах и больницах

Крупный поставщик социального питания «RBE Group» планирует стать монополистом на российском рынке, заключив крупные госконтракты на обслуживание школ и больниц в городах-миллионниках. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Речь прежде всего идет о Москве и Санкт-Петербурге. Пока конкретных договоренностей не достигнуто, однако многие специалисты сферы уже бьют тревогу. Эксперты считают, что для выполнения договоров у компании не хватит производственных мощностей, из-за чего к работе будут привлекаться приезжие из стран Средней Азии.

Ранее у корпорации уже возникали проблемы при обслуживании российской армии и железных дорог. В СМИ появлялись сообщения об отравлениях военнослужащих, а пассажиры РЖД часто фиксировали очень низкое качество продукции, иногда содержащей насекомых.

Так что при обслуживании комбинатов питания, поставляющих еду в школы и больницы, у компании также могут возникнуть проблемы. А найм дешевой иностранной рабочей силы может нести угрозу здоровью учеников и пациентов медучреждений.