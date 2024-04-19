Бастрыкин поручил проверку из-за сноса усадьбы купца Жолобова в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о сносе объекта культурного наследия в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В соцсетях сообщается о сносе объекта культурного наследия в Екатеринбурге - Усадьбы купца Жолобова.

Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку по доводам публикации и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах.

Усадьба Жолобова расположена на ул. Октябрьской Революции, 35. Она была построена в 1830-е годы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится под государственной защитой. Комплекс усадьбы состоит из "Двухэтажного каменного жилого дома", "Металлического ограждения палисадника" и "Ворот и ограды".