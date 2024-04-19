19 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Главы муниципалитетов Астраханской области поддержали решение Игоря Бабушкина баллотироваться на второй губернаторский срок

Сегодня в Астраханской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню местного самоуправления. Заслуженные награды лучшим работникам муниципалитетов вручили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель региональной Ассоциации «Совет муниципальных образований» Дмитрий Мазаев. Также участники мероприятия выразили единодушную поддержку решения главы региона о выдвижении своей кандидатуры на второй срок исполнения губернаторских полномочий.

В своём приветственном слове Игорь Бабушкин отметил, что большинство руководителей и сотрудников муниципальных органов власти – это по-настоящему неравнодушные и энергичные люди, проявляющие искреннюю заботу о своих земляках. Такой подход к делу особенно важен сегодня при поддержке семей участников специальной военной операции.

Правительство региона оказывает помощь муниципальным образованиям в решении проблем территорий. Четвёртый год реализуется проект инициативного бюджетирования. Это хорошая возможность для граждан повлиять на условия жизни в месте, где они живут. Всего в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования успешно реализовали 29 проектов.

«В нынешнем году мы приняли решение об увеличении финансирования по данному направлению до 100 млн. рублей, – сообщил Игорь Бабушкин. – На сегодняшний день подано 42 заявки на участие в проекте».

Губернатор отметил результативность работы областной Ассоциации местного самоуправления. За короткий срок удалось не только выстроить диалог с руководством муниципальных образований, но и показать свою работу на федеральном уровне. Астраханская Ассоциация заняла первое место по результативности в Южном федеральном округе.

«В областном бюджете на текущий год впервые предусмотрена субсидия для Ассоциации на проведение грантового конкурса среди сельских поселений в размере 10 миллионов рублей. Это новая форма поддержки муниципалитетов. Если она покажет свою эффективность, то и здесь мы готовы пойти на увеличение финансирования», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава Приволжского района Дмитрий Мазаев поблагодарил губернатора за поддержку инициатив Ассоциации совета муниципальных образований. Он также отметил личное участие главы региона в решении острых вопросов в Приволжском районе. Благодаря Игорю Бабушкину в село Началово пришла питьевая вода, в посёлке Кирпичный завод открыли долгожданный детский сад, а синие Волгабасы улучшили транспортное сообщение между Астраханью и населёнными пунктами муниципалитета.

Предложение Дмитрия Мазаева по примеру Президента России поддержать инициативу Игоря Бабушкина баллотироваться на второй губернаторский срок все присутствующие поддержали аплодисментами.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В свою очередь, губернатор отметил, что достижения последних лет не были бы возможны без слаженной работы всей команды и, конечно, работников муниципальных образований.

(2024)|Фото: astrobl.ru

За многолетнюю плодотворную деятельность губернатор Игорь Бабушкин наградил почётными грамотами и благодарственными письмами служащих районных администраций. Председатель Ассоциации «Совет Муниципальных образований», глава Приволжского района Дмитрий Мазаев вручил благодарности от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления руководителям районов и поселений. Также ряд муниципальных работников получили премии конкурса «Лучший муниципальный служащий Астраханской области»

Теги: главы муниципалитетов астраханской области, игорь бабушкин, ассоциация местного самоуправления


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