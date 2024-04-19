Главы муниципалитетов Астраханской области поддержали решение Игоря Бабушкина баллотироваться на второй губернаторский срок

Сегодня в Астраханской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню местного самоуправления. Заслуженные награды лучшим работникам муниципалитетов вручили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель региональной Ассоциации «Совет муниципальных образований» Дмитрий Мазаев. Также участники мероприятия выразили единодушную поддержку решения главы региона о выдвижении своей кандидатуры на второй срок исполнения губернаторских полномочий.

В своём приветственном слове Игорь Бабушкин отметил, что большинство руководителей и сотрудников муниципальных органов власти – это по-настоящему неравнодушные и энергичные люди, проявляющие искреннюю заботу о своих земляках. Такой подход к делу особенно важен сегодня при поддержке семей участников специальной военной операции.

Правительство региона оказывает помощь муниципальным образованиям в решении проблем территорий. Четвёртый год реализуется проект инициативного бюджетирования. Это хорошая возможность для граждан повлиять на условия жизни в месте, где они живут. Всего в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования успешно реализовали 29 проектов.

«В нынешнем году мы приняли решение об увеличении финансирования по данному направлению до 100 млн. рублей, – сообщил Игорь Бабушкин. – На сегодняшний день подано 42 заявки на участие в проекте».

Губернатор отметил результативность работы областной Ассоциации местного самоуправления. За короткий срок удалось не только выстроить диалог с руководством муниципальных образований, но и показать свою работу на федеральном уровне. Астраханская Ассоциация заняла первое место по результативности в Южном федеральном округе.

«В областном бюджете на текущий год впервые предусмотрена субсидия для Ассоциации на проведение грантового конкурса среди сельских поселений в размере 10 миллионов рублей. Это новая форма поддержки муниципалитетов. Если она покажет свою эффективность, то и здесь мы готовы пойти на увеличение финансирования», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Глава Приволжского района Дмитрий Мазаев поблагодарил губернатора за поддержку инициатив Ассоциации совета муниципальных образований. Он также отметил личное участие главы региона в решении острых вопросов в Приволжском районе. Благодаря Игорю Бабушкину в село Началово пришла питьевая вода, в посёлке Кирпичный завод открыли долгожданный детский сад, а синие Волгабасы улучшили транспортное сообщение между Астраханью и населёнными пунктами муниципалитета.

Предложение Дмитрия Мазаева по примеру Президента России поддержать инициативу Игоря Бабушкина баллотироваться на второй губернаторский срок все присутствующие поддержали аплодисментами.

В свою очередь, губернатор отметил, что достижения последних лет не были бы возможны без слаженной работы всей команды и, конечно, работников муниципальных образований.

За многолетнюю плодотворную деятельность губернатор Игорь Бабушкин наградил почётными грамотами и благодарственными письмами служащих районных администраций. Председатель Ассоциации «Совет Муниципальных образований», глава Приволжского района Дмитрий Мазаев вручил благодарности от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления руководителям районов и поселений. Также ряд муниципальных работников получили премии конкурса «Лучший муниципальный служащий Астраханской области»