Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы поместил под домашний арест до 17 июня экс-министра энергетики Подмосковья Александра Самарина. Он обвиняется по статье ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Самарин руководил министерством в январе этого года, когда из-за аварии в котельной без отопления в морозы остался почти весь город Климовск в Подольском округе.

"По версии следствия, Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в г.о. Подольск, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья тепло- и водоснабжением", - говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Также следствие полагает, что Самарин знал о необходимости срочной реконструкции и модернизации теплосетей, но не предпринимал должных мер.