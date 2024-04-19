Глава свердловского Союза десантников угодил в ДТП с мотоциклистом

Глава свердловского Союза десантников Евгений Тетерин попал в ДТП всего на третий день после освобождения от наказания в виде колонии. Авария произошла по ул. Карла Либкнехта в Екатеринбурге - Лексус с четой Тетериных столкнулся с мотоциклистом.

О том, что в ДТП попал именно Тетерин, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области отметили, что Лексус ехал по второй полосе справа, и, поворачивая направо, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki zr800d под управлением 34-летнего мужчины. Однако виновником ДТП стал водитель двухколесного ТС, который выехал на полосу движения общественного транспорта. На него составили административный протокол ч.1.1 ст.12.17 КоАП РФ "Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств".

В ГИБДД также добавили, что никто серьезно не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе гособвинитель по делу о посредничестве во взяточничестве, в котором Тетерин проходил обвиняемым. заявил, что вина Тетерина подтверждается доказательствами, и потребовал приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. 16 апреля, Верх-Исетский районный суд уральской столицы назначил ему 9 лет лишения свободы, со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ осужденный был освобожден от отбывания наказания.