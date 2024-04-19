Baza: Подозреваемого в убийстве мужчины на московской парковке задержали в Запорожской области

Подозреваемый в убийстве молодого человека на парковке в Москве Шахин Аббасов, а также двое его братьев Иса и Шохрат были задержаны в Запорожской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, машину с беглецами 19 апреля утром заметили в Ростовской области, но задержать их не удалось. Подозреваемые смогли выехать в Луганскую область, а затем в Запорожье, где и были задержаны, утверждает Baza.

После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали правоохранителям.

Ранее СМИ сообщили, что Аббасова задержали в Ростовской области.

Напомним, 17 апреля на юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке произошла драка, закончившаяся смертью одного из ее участников. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской. 24-летний местный житель осудил такое поведение приехавшего. В ответ водитель избил оппонента и не менее одного раза ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Фотографии фигуранта и других участников драки были загружены в систему распознавания лиц. Их объявили в федеральный розыск.