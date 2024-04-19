Бывший российский миллиардер Рубен Варданян начал голодовку в бакинском СИЗО – семья

Бывший российский миллиардер и экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, находящийся в СИЗО в Баку, объявил голодовку, об этом заявила его семья.

"Семья незаконно арестованного мецената Рубена Варданяна сообщает, что Варданян объявил голодовку, требуя немедленного и безоговорочного освобождения его и других армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Баку", - говорится в заявлении.

Родственники Варданяна сообщают, что он голодает с 5 апреля – тогда ему запретили звонить членам семьи. Также сообщается, что судебный процесс по его делу перенесен с января на май.

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе". За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до восьми лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 г. оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 г. он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 г.

В начале апреля 2024 года стало известно, что Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру бизнесмена предложила группа организаций и частных лиц, среди которых есть и лауреаты премии. В заслугу Варданяну ставят "развитие мирных инициатив" и помощь жителям территорий бывшего Нагорного Карабаха во время конфликта. Поддерживающие основателя "Тройки Диалог" считают, что Варданян не допустил гуманитарной катастрофы и боролся за укрепление прав человека.