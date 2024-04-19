G7 пригрозили сотрудничающим с Россией странам дополнительными санкциями

G7 будет вводить дополнительные санкции в отношении стран, которые сотрудничают с Россией и помогают Москве обходить введенные против нее ограничения. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов стран "Большой семерки" по итогам встречи в Италии.

Меры последуют в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать "инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или развитию военной промышленности", пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы возмещения ущерб в рамках украинского конфликта.