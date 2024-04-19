Скончался 300-килограммовый москвич, которого спасали через балкон

В Москве умер 300-килограммовый мужчина, которого эвакуировали несколько бригад МЧС 11 апреля, скончался в больнице.

56-летнему москвичу стало плохо, он вызвал скорую помощь, но врачи не смогли его забрать: пациент весил более 300 килограммов. Он жил на первом этаже, поэтому было принято решение позвать на помощь МЧС. Спасатели перерезали специальным инструментом решетки на балконных окнах и мужчину эвакуировали силами восьми сотрудников МЧС.

Врачи пытались вылечить 300-киллограмового пациента, но он скончался. По информации соседей, мужчина не выходил из своей квартиры около десяти лет, передает Telegram-канал "112".