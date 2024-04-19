В Тюменской области обесточивают сады из-за паводка

Ряд объектов электроэнергетики в садовых обществах "Машиностроитель-1", "Машиностроитель-2", "Швейник", "Коммунальник", "Заречье-2", СНТ "Ишимсельмаш-1" Ишима, а также на территории аэродрома Ишим (Южный) будут отключены, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Решение принято на штабе по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 19 апреля.

Ограничение подачи электроэнергии потребителям осуществлено в рамках превентивных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации при прохождении паводка 2024 года. Подача электроэнергии будет возобновлена АО "СУЭНКО" по особому распоряжению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Напомним, по данным МЧС России по Тюменской области в регионе остаются подтопленными 93 домовладения. В Ишиме продолжаются работы по укреплению и наращиванию высоты дамбы. В населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и четыре единицы техники ведомства помогают возводить временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы две лодочные переправы.

Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.