Мужчина угрожает взорвать себя в посольстве Ирана в Париже

В 16-м округе Парижа мужчина ворвался в здание иранского посольства и угрожает взорвать себя. На этом человеке замечен пояс, предположительно, со взрывчаткой, также он вооружен предметом, похожим на гранату, передает Europe 1.

Источник в полиции сообщил, что здание посольства оцеплено, в целях безопасности остановлено движение поездов по 6 и 9 линиям парижского метро.

По информации издания, сотрудники посольства сами связались с префектурой Парижа и попросили прислать полицию. Также известно, что посол Ирана в данный момент находится в здании.