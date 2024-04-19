Пермяк изнасиловал семилетнюю дочь своей супруги

31-летний пермяк осужден за изнасилование семилетней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Преступления были совершены в 2023 году.

Мужчина изнасиловал дочь своей супруги, и изготовил порнографические материалы с ее участием. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "Изнасилование", "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов".

В ходе предварительного следствия мужчина был задержан и заключен под стражу. Суд приговорил его 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу не вступил.



