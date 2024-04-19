В ДТП под Асбестом погиб 16-летний парень

Сегодня на 3 км региональной автодороги "Белоярский – Асбест" произошло смертельно ДТП, унесшее жизнь 16-летнего парня. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель 2003 г.р. двигаясь на "ВАЗ 2106" со стороны Асбеста, выбрал небезопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся. В результате аварии 16-летний пассажир погиб еще до приезда медиков. Водителя и второго пассажира доставили в ГБ №1 г. Асбест, с травмами различной степени тяжести. В УГИБДД сообщили, что никто из находящихся в салоне не был пристегнут, из-за чего во время опрокидывания их выбросило из автомобиля. Это и привело к тяжелым травмам.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель не имел права управления транспортом. Сам он рассказал, что возвращался со знакомыми из Асбеста домой в п. Белоярский.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.