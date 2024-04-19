Роскосмос показал спутниковый снимок шторма, накрывшего европейскую Россию

Роскосмос показал спутниковый снимок балканского циклона "Гори", который обрушился в пятницу на центральную и северо-западную часть России.

Снимок сделан со спутника "Метеор-М".

Ожидается, что в Москве прохождение шторма приведет к выпадению месячной нормы осадков. Введен "желтый" уровень погодной опасности.

Санкт-Петербург и Ленобласть сегодня засыпает снегом, на трассе М-11 до 70 км/ч снижена максимальная допустимая скорость из-за снижения видимости и мокрой дороги с гололедицей.