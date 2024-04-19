В Самарской области двум подросткам вменили попытку поджога Ми-8

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что двум 16-летним парням вменили попытку совершить поджог вертолёта Ми-8, стоявшего на территории военного аэродрома "Кряж".

В своем telegram-канале Хинштейн пишет, что старшеклассники из Тольятти признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона. В частности, с начала года юнцы подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции "Жигулевское Море".

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Оба злоумышленника задержаны.