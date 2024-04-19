В Нижнем Тагиле собака покусала 13-летнего ребенка-инвалида

В Нижнем Тагиле на ребенка-инвалида напала собака прямо на глазах ее хозяина. Пес прыгнул на 13-летнего мальчика и начал кусать.

Инцидент произошел 17 апреля около 20.40 на Алапаевской, 21. Мимо ребенка с мамой проходил нетрезвого вида мужчина с двумя собаками: одна была на поводке, а вторая свободного гуляла и без намордника. Как рассказала мама мальчика, пес внезапно прыгнул на ее сына и начал кусать.

"У ребенка и так инвалидность, все время лечимся, лечимся, а тут такое. Вызвали и полицию, и скорую. Удалось узнать, что он из местных... Как теперь это происшествие отразится на ребенке я не знаю. Всю ночь не спал... пока наблюдаем. Искренне надеюсь, что его привлекут к ответственности по всей строгости, дабы впредь неповадно было. Завел животное – неси ответственность!!! Возможно, мы не первые и не последние, кто пострадал от собак этого человека", – передает слова матери пострадавшего паблик "Инцидент Нижний Тагил".

В пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское" сообщили, что уже организовали проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение.